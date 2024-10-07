Эксперт оценил эксперимент с проверкой ОСАГО по дорожным камерам

Проверка полисов ОСАГО у водителей с помощью дорожных камер может привести к перестройке рынка и появлению теневых зон в регионах, где мало устройств видеофиксации. Такое мнение в беседе с НСН высказал руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль.

«Возрастет количество поддельных полисов ОСАГО через подставные страховые компании. <...> Огромное количество водителей без полисов будут объезжать крупные города, то есть поток людей без полисов ОСАГО просто прекратится. Будет передел рынка, возникнут теневые зоны, где водители без полиса будут нормально работать, и проконтролировать это нереально», — сказал Крохмаль.

Он призвал последовать примеру Китая, бесплатно выдавая полис ОСАГО водителям, которые исправно платят налоги и зарабатывают деньги для государства.

С 1 марта 2025 года в России начнут проверять наличие полисов ОСАГО у водителей с помощью дорожных камер в форме 12-месячного эксперимента. Информационная система ГИБДД, взаимодействующая с системой страхования, будет сопоставлять номера автомобилей на фотографиях с базой данных по ОСАГО. В случае отсутствия договора, система ГИБДД на следующий день отправит еще один запрос.

После завершения эксперимента водителям без ОСАГО начнут выписывать штрафы.

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