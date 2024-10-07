Появились кадры с места жесткого ДТП, где самосвал протаранил семь авто

Очевидцы ДТП в Подмосковье, где большегруз протаранил семь машин, сняли место аварии на камеру. Кадры появились в соцсетях.

На них видно, что самосвал протаранил несколько машин, в результате чего те оказались почти полностью разрушены. По всей дороге разбросаны детали от автомобилей.

Авария произошла 7 октября в районе Серпухова, на мосту через Оку. На кадрах с места инцидента заметно, как самосвал на высокой скорости снес несколько машин, которые ехали в его ряду. Некоторые средства передвижения вынесло на другие полосы.

Всего водитель большегруза протаранил семь автомобилей. Во время ДТП пострадали четыре человека, троих приехавшим на место медикам спасти не удалось.

О том, по какой причине произошла авария, неизвестно. На данный момент на месте работают сотрудники правоохранительных органов. Они проводят все необходимые мероприятия, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.

Ранее водитель мусоровоза облила фекалиями мешавший проезду автомобиль.