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Появилось новое видео с места жесткого ДТП с самосвалом в Подмосковье

Полиция Подмосковья показала новые кадры с места массового ДТП с самосвалом

В Сети появились новые кадры с места массового ДТП в области, где самосвал снес семь автомобилей. Кадры опубликовала подмосковная полиция в своем Telegram-канале.

На видео показано, что разбросанные в результате ДТП автомобили полностью перекрыли трассу. Обломки машин лежат по всей дороге. Место аварии огородили, там работают экстренные службы.

Авария произошла 7 октября в районе Серпухова, на мосту через Оку. На кадрах с места инцидента заметно, как самосвал на высокой скорости снес несколько машин, которые ехали в его ряду. Некоторые средства передвижения вынесло на другие полосы.

Всего водитель большегруза протаранил семь автомобилей. Во время ДТП пострадали четыре человека, троих приехавшим на место медикам спасти не удалось.

О том, по какой причине произошла авария, неизвестно. На данный момент на месте работают сотрудники правоохранительных органов. Они проводят все необходимые мероприятия, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.

Ранее были опубликованы другие кадры с места ДТП с самосвалом.

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