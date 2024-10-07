В России подорожали автомобили Changan

В России подорожали кроссоверы марки Changan. Об этом сообщает quto.ru.

Так, на лифтбеки Changan UNI-V перестали давать скидку, размер которой составлял 100 тыс. рублей. Хотя стоимость базовой версии осталась неизменной — это 2,86 млн рублей.

Отмечается, что на кроссовер Changan CS55 Plus скидка составляет 80 тыс. рублей, но цены выросли. Если раньше вседорожник предлагался за 2,63 млн рублей, то его новая цена — 2,73 млн рублей.

Большой Changan CS95 New сохранил стартовую цену на уровне 4,18 млн рублей. Однако, остальные комплектации прибавили по 100 тыс. рублей.

До этого автомобильный эксперт Сергей Зиновьев рассказал, стоит ли переплачивать за Renault Arkana вместо Duster.

«Arkana можно воспринимать как Duster увеличенный, улучшенный и дополненный — в стильном формате кросс-лифтбека. Яркая внешность не подтверждена внутри: салон скучноват, материалы простецкие, есть вопросы к эргономике. Электроники и элементов комфорта при этом больше обычного для бюджетного кроссовера», — сказал эксперт.

По его словам, у кроссоверов одинаковые моторы. Двигатели H4M 1.6 (114 л. с.) и H5Ht 1.3 (150 л. с.), первый доступен как с МКП, так и с вариатором, второй — только с бесступенчатой трансмиссией. Ресурс силовых агрегатов — 300 и 200 тыс. километров соответственно.

Ранее россиянам рассказали об особенностях седана Changan Lamore.