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В Казахстане решили выпускать Haval Jolion с российскими деталями

Авто Mail: в Казахстане наладят выпуск Haval Jolion с российскими деталями

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Haval

В Казахстане наладят выпуск Haval Jolion на заводе «Астана Моторс Мануфактуринг» в Алма-Ате. Об этом сообщает «Авто Mail.ru» со ссылкой на источник. По его словам, сначала на предприятии запустят крупноузловую сборку, а после — мелкоузловую.

«Некоторые детали будут, возможно, поставляться с Тульского завода Great Wall Motors», — заявил источник.

Издание отмечает, что в России Jolion производят по полному циклу производства. При этом в Китае уже нет Haval Jolion в той спецификации, которая есть в РФ. Это значит, что только тульский Great Wall Motors имеет необходимое оснащение и выпускает кузовные элементы для кроссовера.

До этого на выставке машиностроительной продукции Татарстана, которую посетили глава республики Рустам Минниханов и министр промышленности и торговли России Антон Алиханов, представили бронированную версию китайского седана Hongqi H9.

Автомобиль доработан местной компанией Blazar, которая специализируется на производстве машин скрытого бронирования. Hongqi H9 защитили по стандарту Бр4, обеспечивающему защиту от обстрела из автомата Калашникова патронами калибра 7,62.

Ранее автомобили российского бренда Xcite начали продаваться на Wildberries.

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