Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали об особенностях седана Changan Lamore

Автоэксперт Тимкин: у седана Changan Lamore необычный салон и приличная динамика

close
Changan

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Юрий Тимкин рассказал о плюсах и минусах седана Changan Lamore.

«Плотно сбитый и как бы приплюснутый силуэт, узкие фары, безрамочная радиаторная решетка — этот Changan больше похож на четырехдверное купе. Lamore предлагается с турбомотором 1.5 мощностью 181 л.с. Он обеспечивает уверенное, но отнюдь не искрометное ускорение. Управляемость бодрая – активному маневрированию Lamore не противится», — рассказал эксперт.

По его словам, у автомобиля необычный салон. Руль овальной формы. Вместо центральной консоли — большой вертикальный экран.

Седан Lamore относится к размерному классу D (близок по размерам к Volkswagen Passat). Габаритная длина новинки Changan 4770 мм, ширина 1840 мм, высота 1440 мм и колесная база — 2765 мм. Автомобиль снабжен турбомотором 1,5 мощностью 180 л.с., семиступенчатой роботизированной трансмиссией с двойным сцеплением и передним приводом.

Дизайн автомобиля соответствует концепции, ранее внедренной в семействе кроссоверов Uni. Как и на них, в Lamore применена решетка радиатора с трехмерными ячейками, а кузовные панели характерны резкими изломами линий.

В наличии светодиодная оптика и широкий набор электронных систем помощи водителю. Сроки выхода седана на российский рынок и его комплектации компания не раскрывает.

Ранее стало известно, сколько будет стоить новый кроссовер Jaecoo J5.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами