Россиянам рассказали об особенностях седана Changan Lamore

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Юрий Тимкин рассказал о плюсах и минусах седана Changan Lamore.

«Плотно сбитый и как бы приплюснутый силуэт, узкие фары, безрамочная радиаторная решетка — этот Changan больше похож на четырехдверное купе. Lamore предлагается с турбомотором 1.5 мощностью 181 л.с. Он обеспечивает уверенное, но отнюдь не искрометное ускорение. Управляемость бодрая – активному маневрированию Lamore не противится», — рассказал эксперт.

По его словам, у автомобиля необычный салон. Руль овальной формы. Вместо центральной консоли — большой вертикальный экран.

Седан Lamore относится к размерному классу D (близок по размерам к Volkswagen Passat). Габаритная длина новинки Changan 4770 мм, ширина 1840 мм, высота 1440 мм и колесная база — 2765 мм. Автомобиль снабжен турбомотором 1,5 мощностью 180 л.с., семиступенчатой роботизированной трансмиссией с двойным сцеплением и передним приводом.

Дизайн автомобиля соответствует концепции, ранее внедренной в семействе кроссоверов Uni. Как и на них, в Lamore применена решетка радиатора с трехмерными ячейками, а кузовные панели характерны резкими изломами линий.

В наличии светодиодная оптика и широкий набор электронных систем помощи водителю. Сроки выхода седана на российский рынок и его комплектации компания не раскрывает.

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