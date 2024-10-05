Полиция в Петербурге задержала курьера-мигранта, который сбил девочку на самокате и сбежал

МВД РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В Санкт-Петербурге полиция задержала курьера, который на самокате сбил школьницу и сбежал с места происшествия. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел 3 октября на Шуваловском проспекте, 13-летняя девочка на электросамокате столкнулась с мужчиной-курьером, который также ехал на электросамокате.

«После столкновения, обругав ребенка, курьер поспешно скрылся, не оказав девочке помощь и не сообщив о произошедшем в экстренные службы. При столкновении девочка получила перелом голени, и была госпитализирована в состоянии средней степени тяжести», — отмечается в сообщении полиции.

Его задержали, возбуждено административное дело о нарушении ПДД. Скрывшимся с места ДТП курьером оказался 28-летний приезжий из Узбекистана, уточняет «Фонтанка». Мужчина дает объяснения в полиции.

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