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Водитель спасся из вспыхнувшего внедорожника после ДТП в Забайкалье

В Забайкалье водитель спасся из вспыхнувшего после ДТП внедорожника

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ГИБДД по Забайкальскому краю

В Забайкалье травмированный при ДТП водитель смог спастись из загоревшегося внедорожника. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по Забайкальскому краю.

Авария произошла на 442-м километре трассы «Амур». Водитель внедорожника Mitsubishi съехал в кювет, после чего автомобиль загорелся.

«Водитель получил травмы, но смог выбраться самостоятельно до прибытия пожарных. Прибывшие спасатели потушили возгорание автомобиля», — отмечается в сообщении краевого МЧС.

На видеоопубликованном в Telegram-канале краевой Госавтоинспекции видно, что внедорожник Mitsubishi Pajero выгорел полностью.

Водитель машины выехал на встречную полосу и протаранил ограждение. Он госпитализирован с травмами, уточнили в Госавтоинспекции.

Ранее автомобиль загорелся после ДТП у московского аэропорта Внуково.

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