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Россиянам рассказали, насколько подорожают автомобили до конца года

Автоэксперт Байбароша: в России автомобили подорожают на 15% до конца 2024 года

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Shutterstock/FOTODOM

К концу 2024 года в России новые автомобили поднимутся в цене на 10–15%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на руководителя направления по работе с представительствами легкового автотранспорта ГК «Альфа-Лизинг» Анастасию Байбарошу. По ее словам, осенью машины подорожают незначительно.

«В связи с индексацией утилизационного сбора с октября текущего года дилеры сформировали складские запасы по ценам, которые действовали до повышения тарифов. Кроме того, у многих дистрибьюторов на сегодняшний день действуют специальные предложения», — заявила она.

При этом Байбароша добавила, что автомобили уже сильно подорожали в сравнении с докризисными ценниками. Например, в 2018 году Changan Alsvin можно было купить за 429 тыс. рублей, а Lada Vesta — за 585 тыс. рублей. Сейчас эти автомобили в аналогичных комплектациях стоят 1,57 млн и 1,51 млн соответственно.

Эксперт пояснила, что рост цен на 10–15% будет происходить на фоне инфляции, нестабильности геополитики и сложности с транзакциями зарубежным поставщикам.

До этого сообщалось, что владельцу китайского кроссовера Geely Monjaro Luxury придется отдать 2,74 млн рублей за пять лет владения автомобилем.

В указанную сумму входит сумма расходов, которые связаны с его эксплуатацией и владением — например, оплаты ОСАГО и каско, покупки шин, топлива и т.д.

За год стоимость владения Geely Monjaro Luxury составит 547,8 тыс. рублей. В месяц показатель равняется 45,7 тыс. рублей, а за один километр — 36,52 рублей.

Ранее стало известно, автомобили каких марок подорожали в октябре.

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