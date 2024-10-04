«АвтоВАЗ» сварил первые четыре кузова для новой Niva Legend Sport

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» сварил первые четыре кузова для Lada Niva Legend Sport. Об этом сообщает Avtograd news.

«В комплексе сварки производства Niva сварены первые четыре кузова (три полностью готовы, один в процессе) для варианта Niva Legend Sport. Для доработки стандартных кузовов организован отдельный сварочный пост, занят процессом всего один человек, работает сварочным полуавтоматом, приваривает необходимые кронштейны в моторном отсеке и усиливает днище», — говорится в публикации.

Отмечается, что специалисты уже осмотрели кузова и положительно оценили результаты работы. Количество выпускаемых авто не будет превышать четырех экземпляров в день.

До этого «АвтоВАЗ» официально объявил, что внедорожник Lada Niva Legend получил светодиодные дневные ходовые огни (ДХО). Они отличаются большей надежностью и долговечностью, чем фонари с лампой накаливания. Яркость ДХО выросла на 50%, а яркость габаритных огней увеличена в 2,5 раза. Кроме того, применение светодиодов улучшает баланс энергопотребления.

Светодиодные ДХО доступны для всех комплектаций Niva Legend, кроме базовой версии Classic. Стоимость новой опции составляет 7 тысяч рублей.

Ранее новую Lada Niva Sport сфотографировали на испытаниях в горах.