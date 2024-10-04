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«АвтоВАЗ» сварил первые четыре кузова для новой Niva Legend Sport

«АвтоВАЗ» сделал четыре кузова для новой Lada Niva Legend Sport

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Avtograd news/VK

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» сварил первые четыре кузова для Lada Niva Legend Sport. Об этом сообщает Avtograd news.

«В комплексе сварки производства Niva сварены первые четыре кузова (три полностью готовы, один в процессе) для варианта Niva Legend Sport. Для доработки стандартных кузовов организован отдельный сварочный пост, занят процессом всего один человек, работает сварочным полуавтоматом, приваривает необходимые кронштейны в моторном отсеке и усиливает днище», — говорится в публикации.

Отмечается, что специалисты уже осмотрели кузова и положительно оценили результаты работы. Количество выпускаемых авто не будет превышать четырех экземпляров в день.

До этого «АвтоВАЗ» официально объявил, что внедорожник Lada Niva Legend получил светодиодные дневные ходовые огни (ДХО). Они отличаются большей надежностью и долговечностью, чем фонари с лампой накаливания. Яркость ДХО выросла на 50%, а яркость габаритных огней увеличена в 2,5 раза. Кроме того, применение светодиодов улучшает баланс энергопотребления.

Светодиодные ДХО доступны для всех комплектаций Niva Legend, кроме базовой версии Classic. Стоимость новой опции составляет 7 тысяч рублей.

Ранее новую Lada Niva Sport сфотографировали на испытаниях в горах.

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