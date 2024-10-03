В Москве в жестком ДТП загорелась Lada Granta

В столице произошло жесткое ДТП с Lada Granta и Nissan Qashqai. Об этом сообщает агентство «Москва» в своем Telegram-канале.

«Lada Granta и Nissan Qashqai столкнулись на пересечении Дубнинской улицы с улицей 800-летия Москвы. В результате отечественный автомобиль загорелся. В аварии пострадал 12-летний ребенок, его госпитализировали», — говорится в публикации.

До этого сообщалось, что российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» прекращает действие гарантии на некоторые запчасти Lada после ДТП.

«При попадании в ДТП и проведении ремонта в рамках страхового случая гарантийные обязательства изготовителя на автомобиль продолжают действовать, но на узлы и агрегаты, поврежденные при ДТП, гарантия изготовителя утрачивает свою силу», — отметил портал «Лада.Онлайн».

Также «АвтоВАЗ» напомнил, что гарантия на авто обязует дилеров проводить ремонт или замену компонентов, которые имеют производственные дефекты.

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