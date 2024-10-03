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Ребенок сломал руку в московском картинг-клубе

В Москве четырехлетний мальчик сломал руку, врезавшись на карте в ограждение

В Москве ребенок сломал руку, катаясь на карте. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«4-летний мальчик с папой катались на картинге в «Тимати Karting». Мужчина не справился с управлением и врезался в ограждение, ребенок получил закрытые переломы руки со смещением. Следователи говорят, что одной из причин могла стать неисправность тормозной системы картинга», — говорится в сообщении канала.

Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших травмирование ребенка.

До этого в Новосибирске в ДТП с водителем Lexus девушку выбросило из автомобиля Haval — она пролетела несколько метров по асфальту. Инцидент произошел на площади Ленина.

Полиция сообщает, что за рулем Lexus сидел пьяный мужчина, который проехал на красный свет светофора. После ДТП он не стал помогать пассажирке Haval, ей пришлось вставать самой. Девушку госпитализировали.

Кроме того, в Свердловской области грузовик столкнулся с микроавтобусом, в результате чего едва не сгорели несколько пассажиров.

Ранее появилось видео, как Dodge Challenger врезался в трактор на Киевском шоссе.

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