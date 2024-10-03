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Автоэксперт оценил, какие машины подорожают после повышения утильсбора

Автоэксперт Моржаретто: все авто в России подорожают после повышения утильсбора

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Алексей Сухоруков/РИА Новости

Индексация утилизационного сбора в России приведет к подорожанию всех автомобилей, а не только тех, которые ввозятся в страну. Об этом «Москве 24» рассказал автоэксперт Игорь Моржаретто.

«Его платят абсолютно все заводы в стране и те, кто ввозит сюда транспорт. Другое дело, что отечественным производителям эти деньги возвращают, но не на 100%, и не сразу. Поэтому цены вырастут», — сказал Моржаретто.

По его словам, рост цен затронет и подержанные машины. Он уточнил, что при удорожании новых авто покупатели могут пойти на рынок б/у, что спровоцирует повышенный спрос и увеличение стоимости транспорта.

13 сентября была утверждена долгосрочная шкала индексации утилизационного сбора для автомобилей до 2030 года. Утильсбор на автомобильную технику и прицепы будет проиндексирован с 1 октября этого года: на первом этапе ставка вырастет на 70–85%, а затем будет корректироваться на 10–20% с 1 января каждого последующего года.

Директор по связям с общественностью концерна «АвтоВАЗ» Сергей Ильинский до этого говорил, что повышение ставок утильсбора в России не повлияет на ценообразование Lada.

Ранее были перечислены китайские марки, которые покинут РФ после повышения утильсбора.

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