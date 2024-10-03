Россияне бросились скупать иномарки ушедших автобрендов

В сентябре трафик в автосалонах параллельного импорта холдинга «Рольф» вырос на 30%. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на директора департамента продаж новых автомобилей «Рольф» Николая Иванова.

«Во-первых, спрос на гибриды и электромобили вырос в два раза по отношению к аналогичному периоду 2023 года. Во-вторых, клиенты стали быстрее принимать решение о покупке автомобилей марок, ушедших из страны», — заявил Иванов.

Между тем клиенты все чаще приобретают китайские автомобили. В основном это Haval Jolion, Chery Tiggo 7, Omoda C5, сказал топ-менеджер.

До этого стало известно, что Россия возглавила десятку стран с наибольшими объемами импорта автомобилей из Китая.

С начала 2024 года в Россию из Китая было вывезено более 705,5 тыс. автомобилей на сумму $1,6 млрд. За это же время в Мексику из КНР было отправлено 322,5 тыс. машин.

В начале сентября сообщалось, что в августе 2024 года в Россию было импортировано 89 тыс. новых легковых автомобилей, что стало рекордным показателем за последние 12 лет.

Предыдущий месячный рекорд по импорту автомобилей в Россию был поставлен в августе 2012 года, когда в нашу страну было ввезено 120 тыс. новых машин. Предыдущий пик импорта (87,4 тыс. машин) пришелся на март 2024 года.

Ранее сообщалось, что в России продали рекордное количество автомобилей.