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В России продали рекордное количество автомобилей

Продажи автомобилей в сентябре стали рекордными за 3,5 года в России

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Илья Питалев/РИА Новости

Продажи новых легковых автомобилей в сентябре стали рекордными за последние 3,5 года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

«По итогам сентября 2024 года в России было продано 150,9 тыс. новых легковых машин. Этот результат оказывается максимальным начиная с мая 2021-го, т.е. за почти 3,5 года», — говорится в сообщении.

Последний раз больше новых автомобилей за один месяц было продано в апреле 2021 года – 171,5 тыс. единиц. С тех пор и по август 2024-го ежемесячные объемы продаж ни разу не смогли достичь даже 150 тыс. единиц.

До этого основатель автомобильного маркетплейса Fresh Денис Мигаль заявил, что существуют способы, которые позволяют сэкономить при покупке новой или подержанной машины.

Тем, кто хочет приобрести новый автомобиль, он посоветовал воспользоваться дисконтными предложениями дилеров, сообщил автоэксперт. В качестве примера эксперт привел «положения импортеров», которые позволяют сэкономить от 210 до 300 тыс. рублей, Мигаль добавил, что покупка у продавца с репутацией поможет сэкономить и воспользоваться дополнительными программами, включая трейд-ин.

Основатель автомобильного маркетплейса напомнил, что в 2024 году Минпромторг пролонгировал программы господдержки на приобретение нового автомобиля для врачей и учителей.

По его словам, автомобиль с пробегом выгоднее приобретать на площадках с большим выбором, чтобы изучить предложения сразу от нескольких компаний.

Ранее сообщалось, что часть китайских автобрендов покинет рынок РФ после повышения утильсбора.

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