Девушка получила черепно-мозговую травму после нападения таксиста в Краснодарском крае

В Краснодарском крае пассажирка такси получила черепно-мозговую травму после домогательств частного таксиста, сообщает Telegram-канал «Жесть Краснодара и края».

По его данным, инцидент произошел 1 сентября. Девушка по имени Екатерина гуляла с другом по набережной в Новороссийске. Молодые люди решили вызвать такси, после чего к ним подошел частный извозчик и предложил свои услуги. Вначале он пообещал доставить Екатерину домой, а потом отвезти ее друга в Геленджик, а затем сообщил, что в Геленджик не поедет.

Друг уехал на другой машине, а Екатерина обнаружила, что водитель везет ее не по адресу, а в село Широкая Балка. Там она пыталась сбежать от водителя, но он ее догонял, а прохожие не оказали помощи. В результате Екатерину обнаружили без сознания с травмами — закрытой черепно-мозговой травмой и отеком мозга, пострадавшая перенесла операцию.

Несмотря на обращение в полицию, за месяц нападавший не найден, утверждает «Жесть Краснодара и края».

Ранее таксиста-мигранта, пытавшегося улететь из России после нападения на пассажирку в Приморье, задержали в аэропорту.