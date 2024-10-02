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На свалке в США нашли винтажные автомобили на $2 млн

В США эмигрант собрал коллекцию раритетных автомобилей и спрятал их на свалке

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Porsche

В США обнаружили коллекцию люксовых раритетных машин, которые около сорока лет пробыли на свалке. Об этом сообщает Daily Mail.

На окраине Лос-Анджелеса были обнаружены более 566 автомобилей и запчастей. Коллекция принадлежала эмигранту из Германии Руди Кляйну, который переехал в Соединенные Штаты в 1950-х. Мужчина открыл знаменитую свалку Porsche Foreign Auto в 1967 году. Со стороны свалка казалась заброшенной, со стальными заборами и колючей проволокой, однако внутри стояли роскошные автомобили — Lamborghini, Porsche и Ferrari. Кляйн никогда не рассказывал о своей коллекции — на свалку могли попасть только избранные. Коллекционера не стало в 2001 году, но его родственники позаботились о том, чтобы коллекция осталась нетронутой.

По данным Daily Mail, винтажные автомобили выставят на торги в конце октября. По информации сайта RM Sotheby's, аукцион «Свалка: Коллекция Руди Кляйна» должна принести наследникам Кляйна миллионы. Среди лотов — три отреставрированных Lamborghini Miuras, которые считаются первыми в истории суперкарами, их стоимость на сегодняшний день составляет около $2 млн (186,5 млн руб.).

Ранее саратовец продавал раритетный советский автомобиль ради женитьбы.

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