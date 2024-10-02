Руководители фракций Госдумы до конца года пересядут на отечественные авто

До конца 2024 года руководители фракций Государственной Думы (ГД) и вице-спикеры пересядут на отечественные автомобили Aurus. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя ГД Вячеслава Володина.

«До конца года руководители фракций Государственной думы и вице-спикеры пересядут на Aurus: поступит семь машин», — отметил Володин.

По его словам, пять машин будут предоставлены лидерам фракций, еще две — вице-спикерам палаты парламента. Кроме того, по его словам, 17 председателей комитетов палаты парламента будут пользоваться автомобилями «Lada Aura».

В июле 2023 года Вячеслав Володин заявил о том, что депутатам следует принять решение об использовании в качестве служебных авто только отечественных машин, таких как «Москвич», Lada и Aurus. Он подчеркнул, что Россия не создаст собственный автопром, если «будут другие автомобили» и россияне будут пользоваться машинами недружественных стран.

3 августа 2023 года президент России Владимир Путин также сказал, что чиновники министерств и ведомств должны ездить на отечественных автомобилях.

В Минпромторге подготовили список машин, которые рекомендованы для приоритетного использования госслужащими в служебных целях. В него вошли бренды Lada, УАЗ, Aurus, «Москвич».

Ранее «АвтоВАЗ» пообещал пересадить каждого чиновника на свои машины.