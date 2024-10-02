Skoda представила новый кроссовер с салоном из отходов

Чешская компания Skoda представила новый кроссовер Skoda Elroq. Как сообщает пресс-служба бренда, в продаже модель появится в 2025 году.

Skoda Elroq — аналог кроссовера Skoda Karoq. Длина новинки составляет 4488 мм. Колесная база составляет 2765 мм. Дорожный просвет — 186 мм, но в версии Sportline, которая отличается черным декором, матричной оптикой и увеличенным спойлером, он ниже: минус 15 спереди и минус 10 мм сзади.

В основе Skoda Elroq лежит модульная платформа MEB, что означает независимую многорычажную подвеску сзади, стойки МакФерсон спереди и барабанные задние тормоза.

Skoda Elroq стал первой моделью бренда с новым фирменным языком дизайна Modern Solid. Как заявили в компании, минималистский внешний вид сочетает в себе надежность, функциональность и аутентичность, создавая при этом ощущение безопасности и силы. Автомобиль получил узкие светодиодные фары, оригинальную решетку радиатора и большие колеса.

Салон кроссовера отделан материалами из переработанных пластиковых бутылок, одежды и рыболовных сетей.

Три версии Skoda Elroq из четырех оснащены электромотором на задней оси. Мощность составляет 170, 204 и 286 л.с. В полноприводном варианте Elroq 85x отдача — 299 л.с.

Цены на кроссовер будут начинаться с отметки €34 тыс (3,5 млн рублей по курсу на момент публикации).

До этого стало известно, что китайская компания Geely выпустила обновленный кроссовер Icon, который получил внедорожный обвес.

Geely Icon — компактный кроссовер, который выпускается в Китае с 2020 года и по габаритам сравним с Geely Coolray. Автомобиль построен на платформе BMA. Согласно официальным данным, длина автомобиля составляет 4442 мм. У обновленной модели появилась новая решетка радиатора, пластиковые детали на кузове для защиты от повреждений, экспедиционный багажник на крыше, ручки на капоте.

Ранее сообщалось, что Subaru выведет на европейский рынок новый Forester.