Раскрыты характеристики нового Subaru Forester для Европы

На европейский рынок выйдет кроссовер Subaru Forester нового поколения. В Европе этот автомобиль будет доступен с гибридной силовой установкой, сообщает пресс-служба Subaru.

«Он сохраняет отличительную комбинацию постоянного симметричного полного привода с уникальной специально разработанной мягкой гибридной силовой установкой e-Boxer и оптимизированным 2,0-литровым горизонтально-оппозитным четырехцилиндровым двигателем NA с непосредственным впрыском», — отмечается в сообщении Subaru.

Мотор после перехода на непосредственный впрыск развивает 136 л.с. вместо прежних 150 л.с., в паре с ним работает клиноцепной вариатор. В автомобиле на 10% увеличена жесткость кузова на кручения, а при его сборке более широко применяются клеевые соединения. Новый Forester получил усовершенствованное рулевое управление и новую камеру для фирменной системы активной безопасности EyeSight.

В активе кроссовера — дорожный просвет в 220 мм и вместительный багажный отсек.

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