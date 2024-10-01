Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Раскрыты характеристики нового Subaru Forester для Европы

Subaru выведет на европейский рынок новый Forester

close
Subaru

На европейский рынок выйдет кроссовер Subaru Forester нового поколения. В Европе этот автомобиль будет доступен с гибридной силовой установкой, сообщает пресс-служба Subaru.

«Он сохраняет отличительную комбинацию постоянного симметричного полного привода с уникальной специально разработанной мягкой гибридной силовой установкой e-Boxer и оптимизированным 2,0-литровым горизонтально-оппозитным четырехцилиндровым двигателем NA с непосредственным впрыском», — отмечается в сообщении Subaru.

Мотор после перехода на непосредственный впрыск развивает 136 л.с. вместо прежних 150 л.с., в паре с ним работает клиноцепной вариатор. В автомобиле на 10% увеличена жесткость кузова на кручения, а при его сборке более широко применяются клеевые соединения. Новый Forester получил усовершенствованное рулевое управление и новую камеру для фирменной системы активной безопасности EyeSight.

В активе кроссовера — дорожный просвет в 220 мм и вместительный багажный отсек.

Ранее Geely раскрыла цены на кроссовер Cityray.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами