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Назван ассортимент новой китайской марки Souaest в России

Марка Soueast стартует в России с двумя кроссоверами S07 и S09

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Soueast

Китайский бренд Soueast в 2024 году будет продавать в России кроссоверы S07 и S09, премьера седана S06 запланирована на 2025 год. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на пресс-службу бренда.

У обоих кроссоверов семиместные салоны и бензиновые моторы в сочетании с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач, привод у S07 и S09 только передний.

После запланированной премьеры седана S06 бренд собирается расширить модельный ряд, представив автомобили в сегментах B, C и D. До конца 2024 года Soueast сформирует в России дилерскую сеть из 80 дилерских центров.

Марка Soueast была основана в китайском Фучжоу в 1995 году. За время своего существования она выпустила 1,6 млн автомобилей.

Ранее стало известно, какие автомобили подорожали в России в сентябре.

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