В Ассоциации автомобильных дилеров РТ оценили, что будет с ценами на авто в октябре

Автомобили в России не будут резко дорожать после повышения утильсбора в октябре. Таким мнением в беседе с «БИЗНЕС Online» поделился собственник компании «Автосеть.РФ», президент ассоциации автомобильных дилеров Республики Татарстан Руслан Абдулнасыров.

По его мнению, информация об индексации этого показателя была известна давно, потому импортеры могли заранее побеспокоиться об этом и ввезти в страну автомобили по предыдущей ставке.

«У всех по-разному, но я думаю, что запас есть на срок от двух до четырех месяцев, поэтому резкого подъема стоимости не ожидается. Он станет происходить медленно, постепенно, как всегда это и было. Какие-то модели даже начнут продаваться в убыток импортерам через дилеров только для того, чтобы не создавать шок у покупателя», — сказал Абдулнасыров.

Главный редактор «За рулем» Максим Кадаков до этого говорил, что цены на автомобили начнут расти уже с 1 октября. По его словам, некоторые дилеры уже получили от импортеров письма с уведомлениями, что прайсы будут увеличены на 5-8%. Он уточнил, что автомобили ценой 2,2–2,5 млн рублей прибавят 120–150 тыс. рублей, автомобили ценой 4,5–5 млн рублей, подорожают на 200–250 тыс. рублей.

Ранее российские перевозчики предупредили о риске дефицита фур.