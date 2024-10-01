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Стало известно, какие автомобили в России подорожали в сентябре

«Автостат» перечислил семь автомобильных брендов, поднявших цены в сентябре

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Jaecoo

В сентябре 2024 года в России семь автомобильных марок повысили цены на автомобили, а две — снизили. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Марка Jaecoo подняла цены на две версии кроссовера J7, они подорожали на 50 тыс. рублей и 49,9 тыс. рублей соответственно. На 20 тыс. рублей подорожал кроссовер Belgee X70, а также седан Geely Emgrand и кроссовер Geely Atlas Pro. Компактный кроссовер Chery Tiggo 4 Pro подорожал в двух комплектациях на 10-15 тыс. рублей. GAC увеличил цены на все комплектации, кроме базовых, у кроссоверов GS3 и GS8.

Также в сентябре подорожали на 80 тыс. рублей грузовики Sollers Argo в исполнении 3.5Т и УАЗ «Профи» (на 50-149 тыс. рублей).

На 600 тыс. рублей снизились цены на кроссовер Wey 05, рестайлинговый Exeed VX подешевел на 50 тыс. рублей, а у Exeed LX на 100 тыс. рублей подешевела версия Premium.

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