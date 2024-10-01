Выяснилось, что будет с ценами на Lada после повышения утильсбора

Повышение ставок утильсбора в России не повлияет на ценообразование Lada. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на директора по связям с общественностью концерна »АвтоВАЗ» Сергея Ильинского.

«Изменение утильсбора не повлияет на ценообразование Lada, поскольку мы являемся самым высоколокализованным производителем в стране, и наравне с коллегами по индустрии получаем комплекс мер поддержки отрасли», — отметил Ильинский.

Между тем, по его словам, «АвтоВАЗ» каждый год тратит до 20 млрд рублей на обслуживание долга, который достался российскому автопроизводителю по наследству от иностранного акционера.

Также, на финансовые показатели работы предприятия влияют и ключевая ставка, и инфляционные процессы, сказал Ильинский.

13 сентября было утверждена долгосрочная шкала индексации утилизационного сбора для автомобилей до 2030 года.

Утильсбор на автомобильную технику и прицепы будет проиндексирован с 1 октября этого года: на первом этапе ставка вырастет на 70–85%, а затем будет корректироваться на 10–20% с 1 января каждого последующего года.

Суммы утильсбора для машин, ввезенных в страну до 1 октября этого года, будут определяться на основании предыдущих коэффициентов, если подать документы в таможенные органы не позже 15 октября.

Ранее сообщалось, что в России продали рекордное с 2022 года число новых авто.