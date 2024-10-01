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Массовая авария затруднила движение на МКАД в Москве

Крупная авария с тремя автомобилями парализовала движение на МКАД в Москве

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Depositphotos

Авария с участием трех автомобилей произошла на МКАД в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На внешней стороне 62 км МКАД (в районе съезда №61) столкнулись три автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении.

Отмечается, что движение осуществляется по одной полосе из пяти. В районе ДТП образовался затор длиной 2 км. В ведомстве призвали автомобилистов искать пути объезда проблемного участка дороги.

До этого в Новосибирске в ДТП с водителем Lexus девушку выбросило из автомобиля Haval — она пролетела несколько метров по асфальту. Инцидент произошел на площади Ленина.

Полиция сообщает, что за рулем Lexus сидел пьяный мужчина, который проехал на красный свет светофора. После ДТП он не стал помогать пассажирке Haval, ей пришлось вставать самой. Девушку госпитализировали.

Кроме того, в Свердловской области грузовик столкнулся с микроавтобусом, в результате чего едва не сгорели несколько пассажиров.

Ранее на видео попали последствия ДТП с Dodge Challenger и трактором на Киевском шоссе.

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