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Названа причина автомобильной аварии на юге Москвы

ГАИ: водитель, устроивший ДТП на юге Москвы, не справился с управлением

Столкновение двух автобусов на юге Москвы произошло из-за того, что водитель одного из них не справился с управлением. Об этом сообщает Госавтоинспекция Москвы.

«По предварительным данным на Каспийской улице, в районе дома 31 по Бакинской улице, водитель автобуса не справился с управлением и совершил столкновение с другим автобусом, стоящим на остановке. В результате дорожной аварии пострадали 9 человек, в том числе 2 детей», — говорится в сообщении.

Авария произошла днем 30 сентября. На юге Москвы возле станции Царицыно автобус «Газель» протаранил другой пассажирский автобус.

Первоначально в СМИ говорилось о четырех пострадавших, затем их число увеличилось до 11.

До этого в Свердловской области грузовик столкнулся с микроавтобусом, в результате чего едва не сгорели несколько пассажиров.

«Водитель автомашины Toyota Alphard, мужчина 2001 года рождения, двигаясь в направлении Челябинска, не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущего грузового транспортного средства JAC, вследствие чего допустил с ним столкновение. После этого произошло воспламенение легковой автомашины. В результате ДТП пострадал водитель и пятеро пассажиров Toyota», - заявили в Госавтоинспекции региона.

Ранее момент массовой аварии в Москве попал на видео.

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