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На видео попали последствия ДТП с автобусом в Москве

Появилось видео с последствиями ДТП с автобусом в Москве

В столице очевидцы сняли на видео последствия аварии с автобусом, в результате чего пострадали 11 человек. Об этом сообщает Telegram-канал «Что там в Москве?».

«Маршрутка на скорости врезалась в автобус около станции Царицыно. Пострадали 11 человек, из них двое детей», — говорится в публикации.

Авария произошла 30 сентября. Возле станции Царицыно грузовик «Газель» протаранил пассажирский автобус на юге Москвы.

«Четыре человека, в том числе один ребенок, пострадали в ДТП на Каспийской улице в Царицыно в Москве, сообщил наш источник. Там «Газель» врезалась в автобус», — говорилось в сообщении 360.ru.

Позже стало известно, что до 11 человек увеличилось число пострадавших в ДТП на Каспийской улице.

До этого в Свердловской области грузовик столкнулся с микроавтобусом, в результате чего едва не сгорели несколько пассажиров.

Ранее автомобиль врезался в толпу людей во Владивостоке и попал на видео.

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