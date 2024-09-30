На дорогах появятся камеры, вычисляющие автомобили со скрытыми номерами

Ространснадзор запускает пилотный проект, который расширит выявление нарушителей-перевозчиков на дорогах. Об этом сообщает Telegram-канал »Минтранс Россия». Умные транспортные системы помогут вычислить автомобили со «скрытыми» госномерами.

«В ходе эксперимента специалисты с помощью средств фото- видеофиксации и современных систем будут определять факты перевозки с неоплаченными административными штрафами Ространснадзора, ГАИ и ФТС, в том числе международных перевозчиков. Также отсутствие автобуса в реестре транспортных средств с лицензией и других и транспортное средство со скрытыми госномерами — с применением ИИ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что технологию протестируют в ЦФО, ПФО, УФО и СКФО.

До этого стало известно, что в России с 1 сентября начался масштабный процесс перенастройки дорожных камер в связи с новыми требованиями законодательства.

В некоторых областях речь идет о выводе из эксплуатации до четверти работающих дорожных комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Часть из них будут переподключены позднее, но на эту процедуру для каждого комплекса требуется до 500 тыс. рублей.

В Татарстане выявлено 95 камер, установленных с различными нарушениями, это 11% от их общего числа в регионе, в Московской области — 87 камер (4%), в Иркутской области — 53 камеры (23%). В Свердловской области 28 камер переведут в режим работы без назначения штрафов, в Омской области скорректируют работу 23 комплексов. В Москве камеры будут применять по собственным нормам.

Ранее стало известно, что в России с 1 сентября изменились правила установки камер на дорогах.