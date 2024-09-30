В Москве «Газель» протаранила автобус с пассажирами

Грузовик «Газель» протаранил пассажирский автобус на юге Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал 360.ru.

«Четыре человека, в том числе один ребенок, пострадали в ДТП на Каспийской улице в Царицыно в Москве, сообщил наш источник. Там «Газель» врезалась в автобус», — говорится в сообщении канала.

Позже стало известно, что до 11 человек увеличилось число пострадавших в ДТП на Каспийской улице.

До этого в Свердловской области грузовик столкнулся с микроавтобусом, в результате чего едва не сгорели несколько пассажиров.

«Водитель автомашины Toyota Alphard, мужчина 2001 года рождения, двигаясь в направлении Челябинска, не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущего грузового транспортного средства JAC, вследствие чего допустил с ним столкновение. После этого произошло воспламенение легковой автомашины. В результате ДТП пострадал водитель и пятеро пассажиров Toyota», - заявили в Госавтоинспекции региона.

Ранее момент массовой аварии в Москве попал на видео.