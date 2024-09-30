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Офицер ВКС устроил массовое ДТП в Воронеже

В Воронеже офицер ВКС России протаранил припаркованные автомобили

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Телеграм-канал «Подслушано Воронеж»

В Воронеже офицер воздушно-космических сил (ВКС) России протаранил несколько припаркованных автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Мой и твой Воронеж».

По его данным, авария произошла на улице Крынина, а устроивший ДТП военный находился в неадекватном состоянии. На место происшествия прибыли врачи скорой помощи. На фото, опубликованном Telegram-каналом «Подслушано Воронеж», видно, что белая Mazda врезалась в купе красного цвета, а оно, в свою очередь, протаранило темный кроссовер Omoda. Мужчина в военной форме сидит в автомобиле Mazda белого цвета, опустив голову.

До этого во Владивостоке автомобиль Toyota врезался в толпу пешеходов после столкновения с другой машиной на перекрестке. В результате произошел наезд на 29-летнюю девушку, она госпитализирована. Другие пешеходы смогли уклониться от машины.

Ранее в Омске трамвай сошел с рельсов и заблокировал пути.

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