У Jetour появился кроссовер с холодильником в салоне

В Китае начались продажи гибридного кроссовера Jetour Shanhai L7. Об этом сообщает carnewschina.com. Стоимость автомобиля — от 129,8 до 159,8 тыс. юаней (1,71−2,1 млн рублей по курсу на момент публикации).

Длина кроссовера — 4749 мм, колесная база — 2745 мм. Силовая установка состоит из бензинового мотора мощностью 154 л.с. и 267-сильного электродвигателя, расположенного спереди. Запас хода только на электрической тяге составит 120 км, а в смешанном режиме — 1300 км. В режиме медленной зарядки время восполнения энергии составляет 3 часа, в режиме быстрой — 18 минут с 30 до 80%.

Автомобиль предлагается в 5- или 7-местной компоновке. В салоне предусмотрено 33 ниши для хранения разных мелочей. Кроме того, есть встроенный холодильник объёмом 5 л с температурным диапазоном от -6°C до + 50°C.

До этого стало известно, что автобренд премиальных электрокаров Avatr, созданный Changan, Huawei и CATL, дебютирует в Белоруссии в 2025 году.

Электрокары появятся в Белоруссии чуть позже автомобилей Changan. Первой моделью на рынке республики станет Avatr 11.

Кроссовер Avatar 11 построен на модульной платформе EP1. По размерам он близок к модели BMW X6: длина — 4880 мм, ширина — 1970 мм, высота — 1601 мм, колесная база — 2975 мм. У кроссовера безрамочные двери, а также камеры вместо зеркал заднего вида. В салоне на передней панели установлен большой экран мультимедийной системы, все кнопки — сенсорные. Также автомобиль оборудован адаптивным круиз-контролем с функцией «автопилота».

Ожидается, что после дебюта в Белоруссии в следующем году машины Avatr станут довольно быстро появляться и на российском рынке.

Ранее сообщалось, что в российских дилерских центрах появились внедорожники Tank 700.