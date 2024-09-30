В салоне автомобилей Volkswagen станет меньше дешевого пластика

Немецкая компания Volkswagen перестанет отделывать салоны своих автомобилей дешевым пластиком. Об этом сообщает Top Gear со ссылкой на руководителя отдела дизайна Энди Миндта.

«Мы собираемся отказаться от дешевых пластиковых материалов и вместо этого вложить деньги в ткани и улучшение качества. Сэкономленные средства мы можем использовать для других целей», — сказал Миндт.

Он также отметил, что Volkswagen хочет дистанцироваться от агрессивного дизайна интерьеров, который практикуют некоторые конкуренты. Видимо, это означает, что вскоре ожидает смена стиля Volkswagen.

До этого стало известно, что автозавод «Москвич» наладил производство кроссоверов «Москвич 3» с двухцветной окраской.

Контрастные черные крыша и стойки кузова доступны для «Москвич 3» в сочетании с любым основным оттенком — белым, серым, красным или голубым. Двухцветная окраска доступна за доплату в 18 тыс. рублей. Завод уже начал отгружать такие автомобили дилерам.

Кроссоверы «Москвич 3» собирают в Москве с 2022 года. Бензиновая версия оснащается турбомотором 1.5 в паре с механической трансмиссией или вариатором.

Ранее сообщалось, что АвтоВАЗ начал тестировать новый кроссовер на базе Lada Vesta.