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Маршрутка с 16 пассажирами перевернулась на трассе «Колыма»

На трассе «Колыма» под Магаданом перевернулось маршрутное такси с 16 пассажирами

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FotoDax/Shutterstock/FOTODOM

ДТП с маршрутным такси произошло на трассе «Колыма», в Ягоднинском округе Магаданской области. В салоне находились 16 пассажиров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УМВД России по региону.

«47-летний водитель маршрутного транспортного средства «Луидор 2237» не выбрал безопасную скорость движения», — рассказали в ведомстве.

Кроме того, он не учел дорожные условия при встречном разъезде с другим автомобилем. В результате маршрутку вынесло на обочину, она упала в кювет и перевернулась.

В полиции отметили, что один из пассажиров получил травмы.

Накануне вечером грузовик и автобус столкнулись лоб в лоб на участке автодороги ТемрюкКраснодар — Кропоткин. Оба транспортных средства загорелись. Правоохранительные органы предварительно установили, что водитель грузовика выехал на полосу встречного движения. В СУ СК по Краснодарскому краю возбудили уголовное дело после ДТП с участием пассажирского автобуса и фуры.

Ранее житель Кубани рассказал, как спас пассажиров из горящего автобуса.

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