В России поступил в продажу новый Sandero Stepway

В России в продажу поступил новый кросс-хетчбэк Sandero Stepway под маркой Dacia. Об этом сообщает Motor.ru.

Модель с 1,0-литровым бензиновым мотором и «механикой» предлагают приобрести за 2,4 млн рублей. Издание отмечает, что дешевле обойдется даже самая оснащенная Lada Vesta SW Sportline с пакетом Black. В Европе цена Sandero Stepway составляет €19 тыс. (2 млн рублей по курсу).

По словам продавца, у Dacia есть русификация меню, светодиодная оптика, легкосплавные диски, набор систем активной безопасности, электрорегулировка зеркал, кондиционер и круиз-контроль.

До этого сообщалось, что в Китае начались продажи среднеразмерного кроссовера Avatr 07.

Внешне модель отличается узкими светодиодными фарами и фонарями, массивными бамперами, камерами вместо боковых зеркал. Кроме того, в оснащение машины входит панорамная крыша. В салоне основные материалы отделки — дерево и кожа. Также у автомобиля есть автопилот. Трехспицевый руль у Avatr 07 овальной формы.

Длина Avatr 07 составляет 4825 мм. Автомобиль оснащен электромотором мощностью 338 л.с. Более мощной версии положена двухмоторная силовая установка суммарной отдачей 590 л.с. Также будет доступна гибридная версия с бензиновым двигателем и двумя электромоторами.

Ранее стало известно, когда автомобили Avatr появятся в России.