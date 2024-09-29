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Число пострадавших в ДТП с автобусом на Кубани превысило 30

Оперштаб Кубани сообщил о 31 пострадавшем в ДТП с автобусом и фурой

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«Газета.Ru»

При столкновении фуры с автобусом на Кубани в общей сложности пострадал 31 человек. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края в Telegram-канале.

По данным регионального минздрава, 22 человека после ДТП были доставлены в больницы краевого центра. Среди них трое детей. На месте происшествия медики помогли девяти пострадавшим, в том числе ребенку.

Вечером 29 сентября у станицы Старокорсунская фура и автобус столкнулись лоб в лоб на местной трассе. Оба транспортных средства загорелись. Правоохранительные органы предварительно установили, что водитель грузовика выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом, следовавшем по маршруту КраснодарСтаврополь. 112 сообщает, что водитель автобуса пытался совершить резкий маневр, чтобы избежать столкновения, но фура врезалась ему в бок. В автобусе находились 49 пассажиров — болельщики ставропольского гандбольного клуба «Виктор». Сегодня у команды был матч с краснодарским СКИФом. В муниципальном центре управления Краснодара заявили, что водитель фуры не выжил.

Ранее житель Кубани рассказал, как спас пассажиров из горящего автобуса.

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