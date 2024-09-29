Появились подробности о травмах пострадавших при столкновении автобуса и фуры на Кубани

Травмы пострадавших при лобовом столкновении фуры и автобуса под Краснодаром незначительные, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах.

По словам источника агентства, самая тяжелая из них — перелом ключицы.

В краевом управлении МЧС уточнили, что после ДТП были госпитализированы девять человек.

29 сентября у станицы Старокорсунская фура и автобус столкнулись лоб в лоб на местной трассе. Оба транспортных средства загорелись. Правоохранительные органы предварительно установили, что водитель грузовика выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом. По данным Telegram-канала 112, автобус следовал по маршруту Краснодар — Ставрополь. В нем находились 49 пассажиров. Telegram-канал Baza выяснил, что в автобусе ехали болельщики ставропольского гандбольного клуба «Виктор». Сегодня у команды был матч с краснодарским СКИФом. В муниципальном центре управления Краснодара сообщили, что в автобусе пострадали 25 человек, водитель фуры не выжил.

Ранее житель Кубани рассказал, как спас пассажиров из горящего автобуса.