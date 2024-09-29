В автобусе, столкнувшемся с фурой под Краснодаром, пострадали 25 человек

В результате столкновения автобуса и фуры в районе станицы Старокорсунской пострадали 25 человек, сообщает муниципальный центр управления (МЦУ) Краснодара в Telegram.

По его данным, при ДТП не выжил водитель фуры. На месте происшествия работают 12 бригад скорой медицинской помощи. Шесть пострадавших с травмами и ожогами разной степени тяжести везут краевые медцентры, трех детей с травмами средней тяжести госпитализировали.

Уточняется, что, по состоянию на 21:25, пожар на месте ДТП полностью ликвидирован.

29 сентября у станицы Старокорсунская фура и автобус столкнулись лоб в лоб на местной трассе. Оба транспортных средства загорелись. Правоохранительные органы предварительно установили, что водитель грузовика выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом. По данным Telegram-канала 112, автобус следовал по маршруту Краснодар — Ставрополь. В нем находились 49 пассажиров. Telegram-канал Baza выяснил, что в автобусе находились болельщики ставропольского гандбольного клуба «Виктор». Сегодня у команды был матч с краснодарским СКИФом.

Ранее житель Кубани рассказал, как спас пассажиров из горящего автобуса.