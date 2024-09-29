Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

АвтоВАЗ начал тестировать новый кроссовер на базе Lada Vesta

АвтоВАЗ вывел на тесты новый кроссовер на базе Lada Vesta

close
Avtograd news/VK

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» вывел на тесты кроссовер на базе Lada Vesta. Кадры с новинкой опубликовало сообщество Avtograd News в соцсети «ВКонтакте».

«Вот такое чудо выехало из ворот НТЦ ВАЗа. Вырезанные колесные арки, огромные «Лапти», ступицы на пять болтов, большой клиренс», — говорится в публикации.

Предполагается, что под кузовом запечатленного универсала Lada Vesta SW спрятали «технику» будущего кроссовера.

До этого Telegram-канал «Русский автомобиль» сообщал, что на «АвтоВАЗе» решили снабдить кроссовер HGH (заводской индекс) китайской панорамной крышей, под нее пришлось переделывать кузов. На крышке багажника установят так называемый «монофонарь» — световую полосу с повторителем стоп-сигнала, визуально соединяющую два задних фонаря, расположенных на крыльях. Есть идея снабдить кроссовер китайским силовым агрегатом — турбомотором на 150 л.с. и вариатором.

Ранее на «АвтоВАЗе» рассказали подробности о новом кроссовере Lada.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами