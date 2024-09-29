АвтоВАЗ начал тестировать новый кроссовер на базе Lada Vesta

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» вывел на тесты кроссовер на базе Lada Vesta. Кадры с новинкой опубликовало сообщество Avtograd News в соцсети «ВКонтакте».

«Вот такое чудо выехало из ворот НТЦ ВАЗа. Вырезанные колесные арки, огромные «Лапти», ступицы на пять болтов, большой клиренс», — говорится в публикации.

Предполагается, что под кузовом запечатленного универсала Lada Vesta SW спрятали «технику» будущего кроссовера.

До этого Telegram-канал «Русский автомобиль» сообщал, что на «АвтоВАЗе» решили снабдить кроссовер HGH (заводской индекс) китайской панорамной крышей, под нее пришлось переделывать кузов. На крышке багажника установят так называемый «монофонарь» — световую полосу с повторителем стоп-сигнала, визуально соединяющую два задних фонаря, расположенных на крыльях. Есть идея снабдить кроссовер китайским силовым агрегатом — турбомотором на 150 л.с. и вариатором.

Ранее на «АвтоВАЗе» рассказали подробности о новом кроссовере Lada.