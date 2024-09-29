«Сотрудник ДПС в крови, автомобиль всмятку»: очевидец — о ДТП на Кутузовском проспекте

Житель Москвы Иван рассказал «Газете.Ru», что виновником ДТП на Кутузовском проспекте стал водитель Infiniti, который развернулся на «180 градусов», врезался в автомобиль ДПС, а затем — в BMW.

«Я изначально ехал в левой полосе, потом в зеркале заднего вида увидел два автомобиля ДПС, они ехали без сирен, но почему-то я решил уйти в правый ряд, в третий. И после того как перестроился, буквально через 15-20 секунд, на встречном движении разворачивает автомобиль Infiniti на 180 градусов, и он задней частью влетает в автомобиль ДПС, который я пропустил. На видео видно, что я на черном кроссовере еду в третьем ряду и после столкновения подрезаю белый автомобиль такси, прям перед ним перестраиваюсь вправо, чтобы не стать пятым участником аварии. Infiniti въезжает в Solaris ДПС, они вдвоем влетают в BMW 5, и дальше они вообще летели в меня, но я увернулся от них», — сказал он.

Мужчина добавил, что автомобиль могло развернуть после потери сцепления с асфальтом из-за дождя и небольшого повышения скорости.

«Его развернуло, я считаю, потому что в левой полосе, что в одну, что в другую сторону есть колея глубокая. Пошел сильный дождь в этот момент, во время аварии, и эта ямка наполнилась водой. Он поймал аквапланирование, возможно, превышал немного скорость, плюс автомобиль у него заднеприводный, и его просто выкинуло из этой колеи, потому что у него зацеп с асфальтом пропал, начало разворачивать на 180 градусов. Ему повезло, что они задней частью вошли в автомобиль ДПС. Если бы они ударились дверью, допустим, боковой, там летальный исход обеспечен 100%. Они влетели задней частью, просто головой ударились об сиденья», — отметил он.

По словам Ивана, помогавшего пострадавшим, сотрудник ДПС был «весь в крови», а пассажирка Infiniti «в шоке». При этом водитель, устроивший аварию, покинул автомобиль самостоятельно.

«Дальше я остановил машину, побежал вытаскивать сотрудника ДПС. По-моему, он ехал один. Его достали, он весь в крови был, его сразу посадили в машину и увезли в медучреждение. Потом я побежал к автомобилю Infiniti, там водитель уже вышел. Девушка сидела на пассажирском сидении, она была в порядке, но шок у нее был. И травму получила еще девушка из BMW, по-моему, это было такси. Она ударилась головой, ее тоже доставили в больницу. У Infiniti оторвало колесо, автомобиль ДПС всмятку, BMW пострадала, не так сильно, но там хлопнула вся безопасность машины. Меня чудом никак не зацепило», — уточнил он.

ДТП на Кутузовском проспекте произошло ночью 29 сентября. По данным Telegram-канала Mash, там столкнулись четыре автомобиля: машина ДПС, Infiniti, BMW и Mercedes. В результате аварии пострадали инспектор ДПС и 23-летняя пассажирка BMW, их увезли в больницу с травмами головы. Позднее канал опубликовал кадры аварии.

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