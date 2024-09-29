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Стало известно, заставят ли самокатчиков сдавать на права

Автоэксперт Гудков: самокатчиков заставят сдавать экзамен на права

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Антон Денисов/РИА Новости

Рано или поздно водителей электросамокатов заставят сдавать экзамен на права. Таким мнением поделился заместитель главного редактора «За рулем» Никита Гудков.

«Вспомните, было время, когда на дорогах сновали 50‑кубовые мопеды, доставлявшие немало проблем с безопасностью движения. Но с 2013 года ввели «права» в том числе для них – и сейчас они ездят реже, но, в основном, чинно и благородно», — заявил он.

По его словам, в сфере СИМ также можно навести порядок.

До этого на Камчатке россиянин на электросамокате напугал медведя.

«Косолапый устроил вечерний променад по столице полуострова. Томно бродил по набережной, наслаждаясь видами озера Култушное, пока не услышал сигнал двухколесного. От неизвестного звука хищник вздрогнул, быстро свернул прогулку и побежал восвояси», — сообщал Telegram-канал Amur Mash.

Ранее москвич на моноколесе пролетел трассу на «сотке» и попал на видео.

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