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Россиянка вылетела из окна Haval в ДТП и попала на видео

Появилось видео, как в ДТП с пьяным водителем Lexus россиянка вылетела из Haval

В Новосибирске в ДТП с водителем Lexus девушку выбросило из автомобиля Haval — она пролетела несколько метров по асфальту. Кадры публикует Telegram-канал «АСТ-54 Black».

«Пассажир кроссовера Haval Jolion вылетел на проезжую часть после ДТП, произошедшего около 7 утра на площади Ленина», — говорится в публикации.

Полиция сообщает, что за рулем Lexus сидел пьяный мужчина, который проехал на красный свет светофора. После ДТП он не стал помогать пассажирке Haval, ей пришлось вставать самой. Девушку госпитализировали.

До этого в Свердловской области грузовик столкнулся с микроавтобусом, в результате чего едва не сгорели несколько пассажиров.

«Водитель автомашины Toyota Alphard, мужчина 2001 года рождения, двигаясь в направлении Челябинска, не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущего грузового транспортного средства JAC, вследствие чего допустил с ним столкновение. После этого произошло воспламенение легковой автомашины. В результате ДТП пострадал водитель и пятеро пассажиров Toyota», — заявили в Госавтоинспекции региона.

Ранее момент массовой аварии в Москве попал на видео.

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