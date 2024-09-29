На Кутузовском проспекте произошла массовая авария с машиной ДПС

В Москве на Кутузовском проспекте столкнулись четыре автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Крупное ДТП на Кутузовском проспекте в Москве. Там столкнулись четыре автомобиля: машина ДПС, Infiniti, BMW и Mercedes», — говорится в публикации.

Отмечается, что в результате аварии пострадали инспектор ДПС и 23-летняя пассажирка BMW. Их увезли в больницу с травмами головы.

На месте аварии образовалась пробка, четыре полосы из шести были перекрыты.

До этого в Свердловской области грузовик столкнулся с микроавтобусом, в результате чего едва не сгорели несколько пассажиров.

«Водитель автомашины Toyota Alphard, мужчина 2001 года рождения, двигаясь в направлении Челябинска, не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущего грузового транспортного средства JAC, вследствие чего допустил с ним столкновение. После этого произошло воспламенение легковой автомашины. В результате ДТП пострадал водитель и пятеро пассажиров Toyota», — заявили в Госавтоинспекции региона.

Ранее в Москве взорвался дом на колесах Mercedes и попал на видео.