В Москве взорвался дом на колесах Mercedes и попал на видео

В Москве на улице Ангарской по неизвестной причине взорвался дом на колесах Mercedes. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

«Сегодня около девяти вечера жители домов услышали гулкий звук взрыва и увидели пламя около гаражей. Полыхал дом на колесах Mercedes на площади около 6 квадратов. Приехавшие на место происшествия сотрудники МЧС успели вытащить из машины два газовых баллона», — говорится в публикации.

Отмечается, что владелец авто попытался самостоятельно потушить пожар, но получил ожоги руки и ног третьей степени. На месте работают экстренные службы.

До этого в Свердловской области грузовик столкнулся с микроавтобусом, в результате чего едва не сгорели несколько пассажиров.

«Водитель автомашины Toyota Alphard, мужчина 2001 года рождения, двигаясь в направлении Челябинска, не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущего грузового транспортного средства JAC, вследствие чего допустил с ним столкновение. После этого произошло воспламенение легковой автомашины. В результате ДТП пострадал водитель и пятеро пассажиров Toyota», — заявили в Госавтоинспекции региона.

Ранее пьяный водителей влетел в толпу людей в Кировской области.