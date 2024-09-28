На Урале в ДТП с микроавтобусом и грузовиком едва не сгорели пассажиры

В Свердловской области грузовик столкнулся с микроавтобусом, в результате чего пострадали несколько пассажиров. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

«Водитель автомашины Toyota Alphard, мужчина 2001 года рождения, двигаясь в направлении Челябинска, не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущего грузового транспортного средства JAC, вследствие чего допустил с ним столкновение. После этого произошло воспламенение легковой автомашины. В результате ДТП пострадал водитель и пятеро пассажиров Toyota», — говорится в публикации.

В результате четыре пассажира получили ожоги, также у пострадавших имеются переломы. Их госпитализировали.

ДТП произошло утром 28 сентября, микроавтобус ехал из Екатеринбурга в сторону Казахстана. Экстренные службы быстро ликвидировали возгорание.

До этого на севере Москвы произошло жесткое ДТП с двумя автобусами. По информации столичной Госавтоинспекции, на 2-м Боткинском проезде в районе дома 5 водитель автобуса совершил столкновение с другим автобусом, который начал движение от остановки общественного транспорта. В результате аварии трое пассажиров автобуса с различными травмами были госпитализированы.

26 сентября сообщалось, что в Москве мужчина стал на время регулировщиком и разрулил автомобильную пробку, образовавшуюся на Сущевском валу.

Ранее в Москве случилась массовая авария.