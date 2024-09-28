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Появилось видео, как в Подмосковье каршеринг снес мемориал павшим воинам ВОВ

На видео попал мемориал воинам ВОВ, который с корнем вырвала машина в Подмосковье

В Подмосковье водитель каршеринга протаранил мемориальный комплекс, посвященный павшим войнам Великой Отечественной войны. Об этом сообщает полиция области в своем Telegram-канале.

«Сегодня около 01:30 на улице Загорская произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель 2004 г.р., трезвый, управляя легковой автомашиной, не справился с управлением и совершил столкновение с мемориальным комплексом», — говорится в публикации.

На размещенных кадрах видно, что автомобиль с корнем вырвал памятник. В отношении виновника ДТП составили административный протокол.

До этого в Саратове жители пожаловались на произвольную парковку, которую водители организовали прямо у памятника павшим бойцам спецназа в самом центре города. Отмечается, что разговоры с автомобилистами не помогли.

Ранее в Хакасии появилась «парковка» для дорогих авто прямо на мемориале героям ВОВ.

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