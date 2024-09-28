Россиян предупредили о росте цен на автомобили с 1 октября

Новые ставки утилизационного сбора, которые вступят в силу 1 октября, приведут к росту цен на автомобили всех сегментов. Об этом агентству «Прайм» рассказал доцент кафедры наземных транспортных средств транспортного факультета Московского Политеха Анатолий Фиронов.

Эксперт отметил, что сильнее всего изменится стоимость машин с объемом двигателя от одного до двух литров.

«Если сейчас утильсбор на такие автомобили составляет около 300 600 рублей, то с октября он вырастет до 556 000 рублей. В результате этого резкого увеличения общая стоимость автомобилей на рынке может значительно возрасти уже в ближайшие месяцы», — сказал Фиронов.

Доцент уточнил, что резкого подорожания во всех категориях ждать не стоит. Это связано с тем, что дилеры активно насыщают российский рынок автомобилями, привезенными по параллельному импорту. Благодаря этому шлейф подорожания может растянуться до конца года, подчеркнул Фиронов.

Аналогичную точку зрения в беседе с «Газета.Ru» высказал президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин. По его словам, повышение цен на автомобили может достигнуть 20%.

Ранее в Госдуме объяснили необходимость индексации размера утильсбора.