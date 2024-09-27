Автоэксперт объяснил безнаказанность водителей моноколес, гоняющих по трассам

В России набирают популярность моноколеса, появились сообщения о том, как их владельцы гоняют по скоростным трассам. Скорость этого вида транспорта может достигать 180 км/ч, при этом главная проблема заключается в том, что лишить водителя прав за превышение скорости на таком транспорте невозможно, рассказал автоэксперт Владимир Сажин Общественной Службе Новостей.

Моноколеса, как и сегвеи, гироскутеры, электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности (СИМ), должны передвигаться по тротуарам, пешеходным и велодорожкам. При их отсутствии можно ездить по обочинам дорог или по краю проезжей части, а вот по трассам — нельзя.

Важно, что ездить со скоростью 25 км/ч выше 25 км/ч запрещено, что автоматически исключает их появление на скоростных трассах.

«Как и электросамокаты, моноколеса нужно ограничивать в скоростях, «кастрировать» на стадии, когда они только появляются в городе, и не давать им возможность перепрошивки», — заявил эксперт, призвав не разрешать россиянам добавлять моноколесам лошадиных сил.

Проблемой Сажин назвал тот факт, что моноколесо нельзя идентифицировать как транспортное средство, соответственно, водителя нельзя лишить права управления за превышение скорости или езду по трассе. Однако владельцу такого транспорта придется отвечать по всей строгости в случае ДТП.

На днях в Москве на видео попал мужчина на моноколесе, который разогнался на трассе до 100 км/ч. Он также сообщил, что его необычный транспорт может разогнаться до 134 км/ч и стоит 400 тыс. рублей.

Ранее на видео попал мужчина, гоняющий на моноколесе с ребенком в коляске.