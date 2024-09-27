Самозванец собирал с бабушек деньги за неправильный переход дороги в Петербурге

Полиция в Санкт-Петербурге задержала 56-летнего мужчину в сигнальной жилетке, который выманил у пенсионерки 4,5 тыс. рублей якобы за неправильный переход дороги. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«В полицию обратилась 85-летняя петербурженка с заявлением о том, что 3 сентября в 10:15 на Кронверкском проспекте неизвестный потребовал от нее штраф за переход проезжей части в неположенном для перехода месте, после чего пенсионерка была вынуждена отдать ему 4,5 тыс. рублей», — отмечается в сообщении полиции.

Полицейские задержали подозреваемого 26 сентября на улице Белы Куна, возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. На опубликованной видеозаписи видно, что на мужчине в момент инцидента была надета зеленая сигнальная жилетка, в руке он держал предмет, похожий на жезл регулировщика.

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