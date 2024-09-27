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Россиянам рассказали о стоимости владения универсалом Lada Largus

НАПИ: за 5 лет на содержание Lada Largus придется потратить 2 млн рублей

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Lada

За пять лет владельцы отечественного универсала Lada Largus потратят на его обслуживание чуть больше 2 млн рублей. Об этом сообщает маркетинговое агентство НАПИ.

Так, каждый километр на Lada Largus обойдется в 20,06 рубля. За год получается сумма 401,3 тыс. рублей, за пять лет — 2,1 млн рублей. Цена машины в исследуемой комплектации Classic составляет 1,66 млн рублей.

Отмечается, что в стоимость владения включены страховки ОСАГО и каско, замена шин, ремонт и налоги. При расчете учитывалось владение автомобилем в Москве при среднем пробеге в 20 тыс. км в год.

Продажи универсалов и фургонов Lada Largus на российском рынке начались 20 июня.

Пятиместный универсал Lada Largus предлагается в базовой комплектации Classic, которая оснащается 8-клапанным мотором мощностью 90 л.с. и включает водительскую подушку безопасности, систему ЭРА-ГЛОНАСС, ABS, кондиционер, электростеклоподъемники передних и задних дверей, центральный замок с дистанционным управлением.

В оснащение фургона Lada Largus входят подушка безопасности водителя, кондиционер, ABS, система ЭРА-ГЛОНАСС, центральный замок с дистанционным управлением.

Ранее выяснилось, когда появятся две новые версии Lada Largus.

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