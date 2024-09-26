В Москве произошло жесткое ДТП с двумя автобусами, есть пострадавшие

На севере Москвы произошло жесткое ДТП с двумя автобусами. Об этом сообщает столичная Госавтоинспекция в своем Telegram-канале.

«По предварительным данным, на 2-м Боткинском проезде в районе дома 5 водитель автобуса совершил столкновение с другим автобусом, который начал движение от остановки общественного транспорта. В результате дорожной аварии трое пассажиров автобуса с различными травмами доставлены в медучреждения», — говорится в публикации.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.

До этого в Сыктывкаре мужчина за рулем автомобиля на пешеходном переходе сбил женщину с коляской. Инцидент произошел 25 сентября на пересечении улиц Маркова и Пушкина.

В результате произошедшего травмы получили как женщина 2002 года рождения, так и младенец, находившийся в коляске. Пострадавших не стали госпитализировать.

Ранее москвич с дорожным знаком разрулил пробку на северо-востоке столицы.